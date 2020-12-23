شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد التصميمات الابتدائية لمشروع مستشفى بنها التخصصي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والمهندس هانى ضاحى رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل ووزير النقل الأسبق، الأربعاء، اعتماد التصميمات الابتدائية لمشروع مستشفى بنها التخصصي.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسه المشرف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب، وقيادات المستشفى الجامعى وأعضاء مجلس ادارة شركة وادى النيل.

واستمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها إلى شرح من شركة وادى النيل حول مراحل تنفيذ مشروع المستشفى والرسومات والتصميمات و التخصصات والخدمات الطبية التى سوف يقدمها للمواطنين.

وقال المحافظ، إن مشروع إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصى الجديد يعد مثالا للتنسيق والتوافق بين الجامعة والمحافظة لخدمة أهالي القليوبية والمحافظات المجاورة، معربا عن سعادته بتوقيع التصميمات الابتدائية للمشروع الذي يعد أحد المشروعات الهامة الجاري انشاؤها على أرض القليوبية حيث يعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية داخل المحافظة.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن المحافظة كان لها نصيب كبير فى المشروع القومى لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يجرى حاليا تطوير 5 مستشفيات مركزية وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بصحة المواطنين، مؤكدا أن هذه المشروعات بدأت تأتى بثمارها خلال الفترة الماضية لخدمة أهالى المحافظة.

من جانبه، أكد رئيس جامعة بنها، أن مشروع إنشاء المستشفى التخصصي يعد إنجازًا طبيًا، ونقلة نوعية للخدمة الطبية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا، مشيرا الى أن هذا اليوم هو يوم هام في تاريخ الجامعة حيث يتم اعتماد الرسومات الابتدائية للمشروع.

وأضاف أن مشروع المستشفى التخصصي الجامعي الجديد حلم طال انتظاره للجامعة ولكل أبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، مؤكدا ان ادارة الجامعة كانت حريصة قبل نهاية ٢٠٢٠ باعتماد تصميمات المشروع الابتدائية تزامنا مع احتفالات جامعة بنها علي مرور ١٥ عاما وانفصالها عن جامعة الزقازيق.

وتابع "السعيد"، أن رؤية الجامعة هى إقامة صرح طبى متميز فى قلب مدينة بنها يخدم أهالى المحافظة ويخفف العبء على المستشفى الجامعى والتى مرت بمراحل تطوير كبيرة خلال الفترات الماضية دون أي توقف أو تأثير للخدمة الصحية للمرضى والمترددين علي المستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة التوجيه والإشراف والمتابعة على تنفيذ وتجهيز المشروع، إن مشروع إنشاء المستشفى التخصصي الجامعي الجديد يتطلب مخططا استراتيجيا عاما وفقا لاحتياجات محافظة القليوبية، مشيرا الى أن المشروع يعد إنجازًا طبيًا وداعما للخدمة الصحية والتعليمية بجامعة بنها.

فيما أكد المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، التزام الشركة بما جرى الإتفاق عليه وتنفيذ المشروع طبقا للأكواد العالمية فى مجال إنشاء المستشفيات الجامعية وبأعلى جودة، مشيرا إلى أن مشروع المستشفى الجديد يعد أحد المشروعات العملاقة التي تتطلب تضافر جميع الجهود لتمويل هذا الصرح الطبي الهام.

وقال إن شركة وادي النيل كان لها دورا إيجابيا في معاونة وزارة الصحة في تأهيل وتطوير أكثر من ٢٥ مستشفي و١٢٠ وحدة صحية علي مستوى المحافظات وذلك ثقة من الدولة في أداء الشركة للمشروعات الصحية.

من جانبه، أضاف الدكتور محمد سعيد، المستشار الهندسى للجامعة، أن مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد يقام بإجمالي مسطحات بنائية حوالي 64115 م2، وهي عبارة عن 2 بدروم وأرضي و7 متكرر ويضم كافة التخصصات الطبية مشيرا الى انه تم مراعاة المواصفات الخاصة بالمشروع طبقا للأكواد الملزمة والاحتياجات التى حددتها اللجنة المشكلة من رئيس الجامعة وعميد كلية الطب وقيادات المستشفى الجامعى واعضاء هيئة التدريس بالكلية.