شكرا لقرائتكم خبر عن التعريف بفيروس كورونا والوقاية منه.. ندوة بالمعهد الأزهري بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة الصحية في مدينة نخل بالتعاون مع المنطقة الأزهرية، ندوة في معهد نخل الأزهري، للتعريف بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه، وذلك بناء على توجيهات الدكتورطارق شوكه مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، والدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة انتصار سري مدير إدارة الرعاية الأساسية والتربية السكانية بالمديرية، والدكتورحاسم حمدي مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي ومحمد حمزة مراقب عام المديرية.

وقال الدكتور، مصطفى أمين مدير الإدارة الصحية بنخل، أنه تم تنفيذ الندوة بمعهد نخل الإبتدائي الأزهري بواسطة محمد نصر مراقب أول الثقافة الصحية ومسؤول التربية السكانية بإدارة نخل الصحية ومحمود صالح مراقب أول الترصد بالإدارة، وبحضور فضيلة الشيخ، محمود شعبان شيخ المعهد.

أضاف «أمين»، أنه تم التعريف بفيروس كورونا المستجد، وطرق انتقال العدوى، وأعراض الإصابة، وفترة الحضانة، وطرق الوقاية .

وشدد «أمين» على أهمية اتباع العادات الصحية السليمة للوقاية من الأمراض المعدية، وتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس من بينها، غسيل الأيدى بإستمرار بالماء والصابون، استخدم الكحول والكلور في التطهير، تجنب الأماكن المزدحمة والحرص على التباعد الإجتماعي للأشخاص، التعرض لأشعة الشمس الخفيفة، النوم لفترات كافية، الإقلاع عن التدخين، الإهتمام بالتغذية الصحية وتقوية الجهاز المناعى للجسم، بجانب الإكثار من شرب الماء والسوائل .