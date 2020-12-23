شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم المختلفة بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم المختلفة للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ، والمقرر لها في الفترة من ١١ يناير المقبل وحتي ٤ فبراير.

وأوضح رمضان عبدالحميد؛ وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن امتحانات المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، ومرحلتي الفصل الواحد والتعليم المجتمعي، ستبدأ يوم ١١ يناير 2021 وتنتهي يوم 26 يناير 2021، وامتحانات المرحلة الإعدادية «عام – مهني» ستبدأ يوم 16 يناير 2021 وتنتهي يوم 4 فبراير 2021، كما ستبدأ امتحانات التربية الخاصة «نور – أمل» يوم 23 يناير وتنتهي يوم 4 فبراير2021.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم الفني والتعليم المزدوج ستبدأ يوم 16 يناير 2021 وتنتهي يوم 4 فبراير2021، مؤكدا أن المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن الطلاب من أداء الإمتحانات وتحقيق أعلى الدرجات، لافتاً إلى أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية وأعياد الأخوة الأقباط عند وضع جدول الإمتحانات.