شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: اختيار اللقاح الصيني لأنه أكثر مأمونية.. ولم نستبعد «فايزر» و«موديرنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن اللقاحات بدأت في العالم كلها، وهناك ٦ لقاحات حاليا، ومصر تسير في كافة المسارات للقاحات، موضحة أن العالم كله يتسابق الآن على اللقاحات، وبالتالي معدل الإنتاج يحتاج لوقت ليفي باحتياجات العالم، والمنظمة الدولية للقاحات (جافي) حددت التوزيع العادل للقاحات على مستوي العالم.

وأكدت «زايد»، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن مصر وصل إليها اللقاح الصيني «سينوفارم»، وبدأنا في إطلاق الموقع الالكتروني للراغبين، على أن يكون هناك فئات ذات الأولوية، ومصر حددتها بالأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لأنهم ذات الأولوية للحصول على اللقاح أولا ثم يأتي تباعا كافة الفئات.

وشددت «زايد» على أن اختبارات اللقاح الصيني «سينوفارم» جاء بناء على آراء اللجنة العلمية والتي تضم نخبة من العلماء المصريين، وحصولها على التصريح النهائي للمأمونية والفاعلية في دولتي الإمارات والبحرين، لأنه يستخدم تقنية آمنة من الفيروس الميت، وفي نفس الوقت لم نستبعد لقاحي «فايزر» و«موديرنا»، مشيرة إلى أن استخدام لقاح «فايزر» و«موديرنا» حاصلة على المأمونية والفاعلية الطارئة وليست نهائيا، وأنها تستخدم تقنية حديثة.