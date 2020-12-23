شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت هيئة الأرصاد عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من غد الخميس حتى الثلاثاء المقبل 29 ديسمبر 2020.
يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) : على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة .
أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 40 % تقريباً ) :علي مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .
شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) :علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .
شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم السبت 26 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة ( 40 % تقريباً ) :علي مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .
أمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر على فترات متقطعة .
أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) :علي مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة .
شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم الأحد 27 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر على فترات متقطعة .
شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 :
شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 :
شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
واختتم بيان الأرصاد بأنه يتم تحديث التنبؤات يومياً.
الظواهر الجوية من الخميس حتى الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 by Karima Hassan on Scribd
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الوضع في مصر
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اصابات
126,273
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تعافي
107,162
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وفيات
7,130