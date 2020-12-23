شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من غد الخميس حتى الثلاثاء المقبل 29 ديسمبر 2020.

يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) : على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة .

أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 40 % تقريباً ) :علي مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) :علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم السبت 26 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة ( 40 % تقريباً ) :علي مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

أمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر على فترات متقطعة .

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) :علي مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة .

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الأحد 27 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر على فترات متقطعة .

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 :

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 :

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

واختتم بيان الأرصاد بأنه يتم تحديث التنبؤات يومياً.

الظواهر الجوية من الخميس حتى الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 by Karima Hassan on Scribd