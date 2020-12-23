شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين» تعلن ‏غلق مقر النقابة العامة حتى الغد لتطهيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، أنه سيتم استمرار غلق مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس حتى الغد، والاستمرار في عمليات التطهير الشاملة التي بدأت منذ صباح اليوم، نظرًا لظهور عدة حالات أصيبت بفيروس كورونا المستجد بين بعض أعضاء المجلس والعاملين.

وأضاف أمين عام النقابة، في بيان له، أنه سيتم إغلاق الأبواب الرئيسية للنقابة، ولن يتواجد سوى القائمين على عمليات التطهير من المتخصصين.

وبشأن خطابات العلاج، قال «الجمال»، إنه من المقرر أن يكون هناك موظف واحد فقط مختص باستخراج خطابات العلاج يتعامل مع المحامين من باب النقابة الرئيسي على مدى اليومين، حفاظا على صحة وسلامة الجميع.‏