شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للترجمة» يشارك في الدورة الأولى لمعرض أسوان للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‎‎يشارك المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، في الدورة الأولى من معرض أسوان للكتاب، والذي تفتتحه وزيرة الثقافة، غدا الخميس، ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري.

‎ويعرض المركز مجموعة من أهم إصداراته المترجمة ومنها: «مذكرات زوجة ديستوفسكي، كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين، حنة ارنت، العقيدة والشريعة في الاسلام، مثنوي، كنائس مصر، رسومات الحج، قاهرة اسماعيل، هوية فرنسا، نور من الشرق، جسد متألم، طيبة في العصر المتأخر، الفراعنة المارقون، الطفل في مصر القديمة، التربية والتعليم عند المصريين القدماء».