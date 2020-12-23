شكرا لقرائتكم خبر عن اقتربنا من الألف.. وزيرة الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات «كورونا» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر سجلت اليوم 911 إصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تم تسجيل 42 حالة وفاة، موضحة أن الأسبوع الحالي شهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس «كورونا».

كانت الوزيرة، قد أعلنت في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة هي الأعلى من حيث معدل الإصابات بفيروس كورونا حتي الآن.