شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تجربة العزل في المنازل أثبتت نجاحها في علاج حالات كورونا البسيطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن علاج الحالات البسيطة في البيت والعزل المنزلي أثبتت أنها تتم شفاؤها اسرع وبالتالي نحن مستمرين بها، أما الحالات الحرجة فهناك ٢٧ مستشفي مخصصة للعزل فقط وهي التي تستقبل الحالات الحرجة بالكامل، فضلا عن ٨٠ مستشفي حميات وصدر، مؤكدة على أن الأرقام تعلن عن نفسها بالنسبة لحالات الوفيات.

وأكدت زايد، في مؤتمر صحفي الاربعاء، على أن هناك ارتفاع في معدل الحالات للإصابات لكنها لم تصل إلى التصاعد التي شهدتها مصر خلال ذروة الموجة الأولي وبالتالي لابد من التعامل بجدية مع الإجراءات الاحترازية ولكن دون داع للخوف والقلق.