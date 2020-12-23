شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء انتخابات اختيار رئيس اتحاد الطلاب بكليات جامعة سوهاج الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اليوم انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج، إجراء عملية الإقتراع بين أمناء اللجان المنتخبين في 17 كلية، لاختيار رئيس الاتحاد ونائبه بكل كلية، لينتهي الماراثون الإنتخابي غدا الخميس، بانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وكانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج، قد أعلنت مساء أمس، انتهاء جولة إنتخابات اختيار أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، والتي فاز بها 238 طالب وطالبة في 17 كلية.

وأكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، أن العملية الانتخابية سارت وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، مضيفاً أنه تتم متابعة الطلاب سواء المرشحين أو من يقوموا بالإدلاء بأصواتهم وحل أي مشكلات قد تواجهم لكي تخرج الإنتخابات بصورة مشرفة وديمقراطية لاختيار من يمثلهم من الطلاب.

وأوضح الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن أعمال فرز الأصوات في الإنتخابات وإعلان النتائج تم تحت إشراف اللجان الإنتخابية بالكليات مع متابعة مستمرة ساعة بساعة لغرفة العمليات الرئيسية، لافتا إلى أنه تم التصويت لاختيار أمناء اللجان ومساعديهم باللجان السبعة وهي العلمية، الثقافية، الاجتماعية، العلمية، الفنية، الرياضية، الأسر والجوالة.