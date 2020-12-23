سقوط تشكيل عصابي لسرقة الشقق بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي من العناصر الإجرامية الخطرة، لسرقة الوحدات السكنية في مدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم تاني مدينة نصر من ضبط "محمود. ق. ع" 54 سنة، نقاش، ومقيم روض الفرج (مسجل خطر) سرقات عامة فئة ب، والسابق اتهامه في 26 قضية، و"إبراهيم . ر . ز" 41 سنة، ميكانيكي، ومقيم الجيزة (مسجل خطر) فئة ب والسابق إتهامه ب7 قضايا، كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع.

وبمناقشتهم تبين قيامهم بالسرقة من مناطق مختلفة، وأجمالي المسروقات عبارة عن 14 الف جنية ، 2 ماكينة فيزا للبنك الأهلي والبنك القطري من داخل فرع معمل للتحاليل بمدينة نصر، و خزينة حديدية بداخلها 18 الف جنية، وجهاز لاب توب ، 3 كراتين بداخلها أدوات اطفاء حريق من داخل شركة بمدينة نصر، و23 غويشة (مشغولات ذهبية من داخل مسكن بمدينة نصر، ومبلغ مالي 7000 جنية من داخل معمل تحاليل بالجيزة، و9000 جنية مبلغ مالي من داخل شركة بالجيزة، و6000 جنيه من داخل شركة بمدينة نصر، و 7000 جنيه، وجهاز d v rمن داخل شركة بالجيزة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.