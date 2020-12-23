أمن القاهرة: ضبط مرتكبي واقعة سرقة صاحب مصنع ملابس وإعادة المسروقات في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات واقعة سرقة صاحب مصنع ملابس بالقاهرة، وضبط مرتكبي الواقعة وإعادة المسروقات.

كان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من (صاحب مصنع ملابس جاهزة - كائن بدائرة القسم "مصاب بجروح" )، بأنه عقب انتهاء العمل بالمصنع ملكه واستقلاله سيارته وبصحبته عاملة بذات المصنع ، لتوصيلها لمحل إقامتها وحال سيرهما بدائرة القسم استوقفه مجهولان وتعديا عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما مُحدثان إصابته المنوه عنها واستوليا منه على ( مبلغ مالي - هاتف محمول – أدوات) كرها ً عنه ، ولاذا بالفرار صحبة الفتاة سالفة الذكر ، وإتهمها بالتواطؤ مع المتهمان.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المذكورة وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (سائق، عامل "له معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم المسروقات المستولى عليها، وكذا سلاح أبيض "مطواة" والمستخدم في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم أقرت الأولى بأنه نظرا لمرورها بضائقة مالية وعملها طرف المجني عليه، اختمرت في ذهنها فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك استعانت بالمتهمين لتنفيذ مخططها وارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأيد المتهمان بما جاء بأقوالها.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.