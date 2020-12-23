شرطة المسطحات: ضبط 5 مصانع تدوير مخالفة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة، لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. أسفرت جهود الحملات، عن ضبط (5 مصانع تدوير مخالفات بلاستيكية "بدون ترخيص") بنطاق مديرية أمن القليوبية، بداخلهم (22,5 طن مواد خام ومنتج نهائي مخلفات بلاستيكية ومعدنية – 730 لفافة لمنتجات أسلاك وخراطيم كهربائية) بدون بيانات ومجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة. وفي مجال حماية الثروة الزراعية، ضبطت الحملات (2 عيادة بيطرية "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية). كما ضبطت الحملات 22 سيارة بنطاق مديرية أمن القاهرة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة). يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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