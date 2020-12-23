وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة فى الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات الحكومية. وجاءت التعيينات على النحو التالي: 1- الدكتورة هبة فاروق عبدالله، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة بني سويف. 2- الدكتور محمد محمود صرصار، عميدًا لكلية التكنولوجيا والتعدين جامعة بني سويف. 3- الدكتور إيهاب بلاوي، عميدًا لكلية علوم الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق. 4- الدكتور ممدوح محمد خيري، عميدًا لكلية الحقوق جامعة الزقازيق. 5- الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم عميدًا لكلية طب أسنان جامعة الإسكندرية.

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