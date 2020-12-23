شكرا لقرائتكم خبر عن 1214 نشاطًا فنيًا وثقافيًا.. حصاد قطاع الفنون التشكيلية في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم ما شهده عام 2020 من تحديات تمثلت في جائحة كورونا وما ترتب عليها، إلا أن قطاع الفنون التشكيلية التابعة لوزارة الثقافة، كان حصاد موسمه على مدار عام 2020 ثرياً ومتنوعاً، وبلغ عدد الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية (1214)، منها افتتاح متحف الفن المصري الحديث في 25 نوفمبر2020، ومهرجان الحرف التراثية السنوي الثالث عشر في 25 أكتوبر2020.

كما شهد العام، تنظيم (30) معرضاً جماعياً، و(53) معرضاً فردياً، فعلى صعيد النشاط الثقافي نظم القطاع نحو (298) ورشة فنية تنوعت بين مجالات الفنون المختلفة استهدف جميع الأعمار وجاء في المرتبة الأولى الطفل والمرأة، وصاحبها (15) معرضاً لنتاج هذه الورش كذلك أقام القطاع (103) نشاط ثقافي مابين ندوات وأمسيات شعرية.

وفي مجال الحرف التراثية والبيئية، أقام (138) ورشة فنية، هذا بجانب إنتاج (150) عمل ما بين مشغولات فنية مختلفة الخامات والمحالات وأزياء تراثية ومُعلقات نُظم لها (27) معرضاً تسويقياً، فضلاً عن (11) بحثاً في هذا المجال. كما أقام القطاع (27) حفلاً ما بين عروض سينمائية ومسرحية وموسيقية، و (9) صالونات ثقافية.

وفي إطار مواجهة المستجدات الناجمة عن فيروس كورونا وتماشياً مع استراتيجية الوزارة، اتجه القطاع إلى زيادة الخدمات الكترونية وفي هذا السياق قامت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات برفع عدد (55) كتالوج على الموقع الرسمي للوزارة، وعدد (33) كتالوج على موقع القطاع، توفير تصوير بانورامي لعروض فنية تمثلت في (46) عرضاً على موقع الوزارة، و(80) عرضاً على موقع القطاع، بجانب (19) تصوير بانورامي متحفي على موقع الوزارة.