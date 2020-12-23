شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارية الإسكندرية»: وقف استيراد السيراميك 3 أشهر يقضي على المنافسة ويحمي فئة معينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يحيي زكريا عشماوي رئيس شعبة الأدوات الصحية والزجاج في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن قرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط اوالتغطية البند الجمرکي 6907) لمدة 3 أشهر، والذي صدر اليوم، يقضي على المنافسة بين السيراميك والبورسلين المحلي والمستورد.

وأوضح «عشماوى» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن القرار صدر لحماية فئة معينة هم أصحاب المصانع فقط، بحجة حماية الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن السيراميك والبورسلين المستورد أرخص من المحلي، وأن المستورد يتم سداد جمارك عنه بنسبة 70% وقيمة مضافة بنسبة 15% بإجمالي 85% من سعره، في حين تقدر مساهمة المنتج المحلي في الناتج القومي المحلي أرقام هزيلة.

وأضاف أن القرار كله ضرر لجميع فئات الشعب عدا فئة معينة، فضلا عن كونه يقضي على المنافسة بين المحلي والمستورد، مطالبا بإلغاء القرار واستمرار فتح الاستيراد خاصة وأن المستورد ذات جودة عالية وأرخص في السعر في حين المحلي يوجد به عيوب كثيرة.

وعلى الجانب البرلماني، أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة والطاقة في مجلس النواب بقرار وقف استيراد السيراميك والبورسلين، مطالبا في الوقت ذاته وزيرة الصناعة والتجارة بإصدار قرارات أخرى مماثلة لمختلف الصناعات والمنتجات المصرية للحفاظ على الصناعة المصرية من التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وأكد «عامر» على ضرورة الوقف الفوري لأي منتجات صناعية وسلعية لها مثيل في مصر، خاصة خلال في هذه المرحلة والتى تشهد تفشي لجائحة كورونا عالمياً، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أي تداعيات محتملة من جراء انتشار هذا الفيروس، مطالبا الحكومة الاسراع في مراجعة ملف جميع المنتجات المستوردة ووقف أي عمليات استبدادية لها مثيل من المنتجات المصرية.