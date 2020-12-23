شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الأقصر يفتتح استراحة ديوان المدينة بالعوامية لخدمة العاملين والمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، استراحة ديوان المدينة بمنطقة جزيرة العوامية لخدمة العاملين بالديوان ومترددي طلب الخدمة من المواطنين، ومنعا للتزاحم بين المواطنين في ظل جائحة كورونا.

وقال رئيس مدينة الأقصر، أنه تم إنشاء الاستراحة كخدمة للموظفين والعاملين بديوان مجلس مدينة الأقصر بخصم ٣٠ ٪ على جميع المشروبات والمأكولات، بجانب أنه سيتم توزيع ١٠٠٠ بون مجاني لكافة الموظفين يتم صرفها كل أول شهر بواقع (١٠) بونات لكل موظف داخل الديوان.

وأضاف«الشريف»، أن فكرة إنشاء الاستراحة هي إحدى جهود مركز التحسين المستمر، لافتاً إلى أن انشاءها لوقوع مبنى المدينة الوحيد، وسط العمارات السكنية كمنظر لا يليق بمدينة حضارية لاستقبال ضيوفها من مترددي طلب الخدمة من المواطنين، مؤكدا أن ديوان مجلس المدينة به صندوق مقترحات وعلى أي موظف يعتزم تقديم فكرته المميزة لتطوير الاستراحة أو أي مشروع يخص مجلس مدينة الأقصر عليه بالمبادرة لتقديم فكرتة من خلال صندوق المقترحات ليتم تطبيقها على الفور.