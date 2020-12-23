شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «هندسة المصرية اليابانية»: استحداث 60 برنامجا جديدا لربط الخريجين بسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منى جمال الدين، عميد كلية الهندسة في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إنه جرى استحداث 60 برنامج علمى جديد لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، في 3 تخصصات، تشمل هندسة علوم الكمبيوتر والميكاالكترونيات والهندسة الكهربائية والهندسة الطبية، وتخصص علوم المواد وهندسة الطاقة وهندسة البيئة، وتخصص البتروكيماويات، وذلك لربط الخريجين بسوق العمل الخارجي.

وأوضحت «جمال الدين»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الكلية تضم معامل مجهزة بأحدث الاجهزة والتكنولوجيا، يوفرها الجانب اليابانى منها الميكرسكوب الالكترونى، وأجهزة الامتصاص الذرى وورش كاملة على أحدث مستوى وكل أجهزة التحليل، مشيرة إلى توفير التدريب العملى للطلاب في مجال الصناعة مبكرا جدا من الفصل الدراسى الاول، بداية من الفرقة الأولى مما يجعل الطالب بعد التخرج جاهز تماما لسوق العمل ولا يحتاج إعادة تأهيل، الأمر الذي يتيح عروض عمل لطلاب الفرق الأخرى بعد التخرج مباشرة.

ولفتت إلى وجود فرص متاحة للطلاب المتفوقين للسفر للتدريب في اليابان في شركات صناعية كبرى لمدة من أسبوعين أو 3 أسابيع.