شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيب المجاهد السيناوي الدكتور محمود الأزعر.. كرمه السادات ومنحه نوط الامتياز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غيب الموت المجاهد السيناوي الدكتور محمود حمودة الأزعر، عن عمر ناهز الـ ٧٩ عاما.

ولد المجاهد الكبير في ٢٢ ديسمبر من عام ١٩٤١، في مدينة العريش، والتحق بكتاب الشيخ جاد، وحصل على الشهادتين الابتدائيه والإعدايه من مدرسة التعاون الإعدايه بالعريش عام ١٩٥٤، وعلى الثانويه العامه من مدرسة العريش الثانوية العامة عام ١٩٥٨ م.

والتحق بكلية الصيدلة في جامعه الأزهر، كأول طالب سيناوي يلتحق بالصيدلة، وحصل على بكالوريوس الصيدليه والكيماء الصيدليه عام ١٩٦٤، وبعدها بعام تم تكليفه بالعمل في الصحه المدرسيه بالعريش، وعقب عامين افتتح أول صيدليه خاصه بالعريش بعد تقدمه بطلب إلى محافظ شمال سيناء بالغاء تكليفه، وهي صيدلية ابن سيناء.

وفي أثناء الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، تم تكليفه من القاهرة بجمع معلومات عن العدو الصهيوني، ليتم اعتقاله في نوفمبر عام ١٩٧٣، بتهمة التجسس لصالح المخابرات المصريه، وتم تقديمه للمحاكمه الإسرائيليه في قطاع غزه، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد.

تم الإفراج عنه في إبريل ١٩٨٥ عن طريق تبادل الأسري، حيث تم تكريمه من الرئيس السادات ومنحه نوط الامتياز من الطبقة الأولى، وشغل منصب نقيب الصيادلة في الفترة من ١٩٩١ وحتي عام ٢٠٠٦.

له ٥ أبناء وهم دكتور صيدلي، بهاء الدين، والدكتور، تهامى محمود، ودكتور صيدلي، محمد الهادي، وهو نقيب الصيادلة بشمال سيناء، والهام، معلم اول لغة انجليزيه، وإيمان معلم أول لغة إنجليزيه.