شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز العدوة يتابع سلامة وصلاحية أعمدة الإنارة لمواجهه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة العدوة، شمال المنيا،خلال جولة له ببعض الأحياء والقرى، سلامة وصلاحية أعمدة الإنارة، بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين من الخطر في حالة سقوط أمطار .

كما شملت الجولة، التي رافقه خلالها نائبة، أحمد خلف، وعاكف عبد السلام مدير التفتيش الإداري، متابعة إنشاء مبنى الوحدة المحلية لقرية بني عامر، وكذلك تجميل المدخل الغربي لمدينة العدوة، وكذلك أعمال إنارة طريق البسقلون عزبة أنيسة، لمتابعة سير العمل وانجازه في المواعيد المحدد وانجازه حسب المقايسات والمواصفات الفنية .

كما تابع «عزت»، الانضباط بالوحدة المحلية بقرية بني عامر وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومتابعه الإيرادات وتم عمل تقارير بنتائج المرور وإرسالها للجهات المعنية لاتخاذ اللازم والإفاده .

ووجه «عزت» بضرورة سرعه انجاز الأعمال وحسن أداء وتقديم الخدمة ومتابعه أعمال البناء الحديث واتخاذ اللازم والتصدي بكل حزم شدة تجاه البناء المخالف للمواطنين وعدم التهاون في حاله وجود أي تقصير أو تراخي.