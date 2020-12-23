شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء ٦ أكتوبر الجديدة: الانتهاء من كوبري مشاه الحي السادس قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر الجديدة عن التواصل مع المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز أكتوبر، بخصوص الانتهاء من إقامة كوبرى مشاة الحى السادس بجوار موقف السرفيس الخاص بدجلة وربوة أكتوبر و800 فدان، وذلك لحل مشكلة الموقف عقب شكاوى الأهالى من زيادة معدل حوادث المرور في الطريق السريع.

وأشار مسؤولى مجلس الأمناء إلى أن «رئيس الجهاز وعد بالانتهاء خلال فترة وجيزة حرصا منا على الأهالي».