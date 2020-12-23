شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه شرب القاهرة» تعلن تشغيل مراكز خدمة العملاء في الفترة المسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن الشركة بدأت التشغيل التجريبي لمراكز خدمة العملاء التابعة لها بعين شمس والمعادي للفترة المسائية حتى الساعة السادسة مساء، وأن الشركة تدرس تعميم التجربة بباقي مراكز خدمة العملاء التابعة لها تيسيراً على السادة عملاء الشركة، لإنهاء طلباتهم واتاحة الفرصة لإنهاء أكبر قدر ممكن من طلبات وشكاوى العملاء.

وأوضح هشام حسن رئيس قطاع الإعلام وخدمة العملاء، أن التشغيل التجريبي ومد فترة العمل بمراكز خدمة العملاء يأتي ضمن خطة الشركة الطموحة في تطوير الآداء بمراكز خدمة العملاء بالشركة وميكنة الخدمات المقدمة للسادة العملاء.

وأضاف أنه تم وضع خطة مبدئية لمد فترات العمل بالمراكز تستند لمعدلات الآداء الحالية للمراكز لرفع مستوى الخدمة وكسب رضاء عملاء الشركة من خلال العمل على حل مشكلاتهم وانهاء طلباتهم في اقل فترة زمنية ممكنة.