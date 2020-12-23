شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الشيوخ: توزيع ٢٠٠٠ استمارة رعاية للمستحقين بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اهدى أسامة الهوارى عضو مجلس الشيوخ بمحافظة قنا كرسى كهربائى لشاب أصيب بعجز كامل قبل أشهر علي خلفية إصابته بكسر في العمود الفقري خلال عمله بأحد المشاريع الخاصة خلال زيارته بمنزله بمركز أبوتشت ووقع المريض على استمارة برنامج " رعاية " لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية والاقتصادي

وقال عضو مجلس الشيوخ أن الكرسي الكهربائي هو أول عمل إنساني للبرنامج الذي يستهدف توفير رعاية طبية كاملة للشاب مشيرا إلي أنه تم توزيع أكثر من ٢٠٠٠ استمارة من برنامج ( رعاية) الذي أطلق قبل يومين لرعاية ٢٥٠٠٠ شخص بواقع ٥٠٠٠ أسرة من المستفيدين في مرحلته الأولي فقط حيث تقدم إليهم رعاية مميزة سواء طبية متكاملة " عمليات جراحية بالمجان وكشوف طبية في مجالات وتخصصات متعددة " وتوزيع مواد غذائية وإعاشة وتجهيز عرائس وتوفير فرص عمل وكافة أوجه الرعاية التي يعتمدها البرنامج المنفذ علي ثلاث مراحل.

وافتتح عضو مجلس الشيوخ بمحافظة قنا مكتب الخدمات الجماهيرية بمركز أبوتشت ليكون همزة الوصل بين المواطن البسيط والأجهزة التنفيذية علي مختلف مستوياتها موجها الشكر والتقدير لفريق العمل بالمكتب الذي يبذل قصاري جهده لرسم البسمه علي وجوه البسطاء من أبناء المركز