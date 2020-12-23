شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تجارية مطروح» يبحث تدريب الأعضاء على كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع أنور رحيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح، مع محمد خطاب مدير عام الضرائب العامة بالمحافظة، حيث تم الاتفاق على عقد ندوات مشتركة بحضور أعضاء الغرفة التجارية بمطروح من التجار ومنتسبي الغرفة، حيث سيقوم موظفي الضرائب بشرح تفصيلي عن كيفية تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا.

وتم خلال الإجتماع الاتفاق على الحل الفوري لجميع المشاكل والمنازعات بين التجار والضرائب.

وصرح «رحيم»، أن تحديث وميكنة المنظومة الضريبية سيساهم بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة، لافتا إلى أن الندوات التي ستعقدها الغرفة هدفها الأول والأخير مصلحة التاجر الذي ينبغي أن يكون على وعي كامل بحقوقه وواجباته.