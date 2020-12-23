«المقاولون العرب»: 605 مليون جنيه تكلفة شبكات البنية التحتية للمنطقة الصناعية بسوهاج

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة المقاولون العرب، وضع حجر أساس مشروع شبكات البنية التحتية للمنطقة الصناعية بغرب جرجا بمحافظة سوهاج بتكلفة 605 مليون جنيه. وقالت الشركة، أن المشروع يهدف إلى تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية للمنطقة الصناعية بغرب جرجا من شبكات مياه ومكافحة حريق وصرف صحي وكهرباء واتصالات بالمنطقة الصناعية القائمة ومنطقة التوسعات إلى جانب الأعمال الإعتيادية الخاصة بمحطة الرفع والتنقية ومأخذ المياه وخط الطرد وغرف موزعات الكهرباء. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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