شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: شبورة وأمطار على بعض المناطق الخميس .. والقاهرة 20 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الارصاد الجوية غداً الخميس طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء، أمطار على فترات متقطعة، تكون خفيفة على بعض المناطق شمال الوجه البحري بفرص سقوط ( 30 % تقريباً )، وخفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية ( 40 % تقريباً ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد، نشطة على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا .

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «20- 12»، الإسكندرية «19– 14»، قنا «24- 10»، الأقصر «25– 11»، أسوان «26 – 12» .