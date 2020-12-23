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شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القليوبية»: تشكيل لجنة لمتابعة أعمال الصيانة في المدارس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تقرر تشكيل لجنة لمتابعة أعمال تقييم أداء المتعاقدين لإجراء أعمال الصيانة لمدارس التعليم العام والفني وعددها 34 مدرسة، تضم 24 مدرسة للتعليم العام، و10 مدارس للتعليم الفنى، ومدرسة واحدة «صندوق دعم وتمويل المشروعات».
وأوضح وكيل الوزارة أن اللجنة مهمتها متابعة كافة الأعمال ومراجعتها قبل الاستلام النهائي لها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على لجنة الاستلام.
وأكد «الفيومى» على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية ومناقشة أهم العقبات والوصول إلى السبل العلمية لحلها وفق الإمكانيات المتاحة.
فيما قام مديرو الادارات التعليمية بجولات على المدارس لمتابعة الدراسة وإزالة السلبيات والتأكيد على الإجراءات الاحترازية.
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