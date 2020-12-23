شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة توعوية بمكتبة مصر العامة بمطروح للتوعية بالموجة الثانية لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف جميع الجهات المعنية بجهود التوعية للمواطنين حفاظا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث نظمت كلا من مديرية الصحة بالتعاون مع مديرية الأوقاف والكنيسة والتربية والتعليم محاضرة توعوية بمكتبة مصرالعامة بحضور الشيخ محمد الحبوني رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة، والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، وذلك للمشاركة في التوعية من الموجة الثانية لكوروناز

تم خلال اللقاء التشديد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائيه والشكر والتقدير والدعم للجيش الأبيض على جهود منظومة الصحة في مواجهة الفيروس، وكذلك التأكيد على ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية لدى أفراد المجتمع خاصة التجمعات وذلك لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.