شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة رويترز بمنتدى الإعلام العربى: عام 2020 نقطة تحول فى تطور وسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مايكل فريدنبرج، رئيس وكالة رويترز للأنباء، خلال كلمته فى جلسة "المستقبل.. رقمي" ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي فى دورته الـ19 :"قد يكون عام 2020 نقطة تحول في تطور وسائل الإعلام الإخبارية مع عدد من التغييرات المدمرة جنبًا إلى جنب مع جائحة كورونا التي تدفع الصناعة إلى تطوير محتوى الإعلام".

وتابع :" تواجه نماذج أعمالنا تحديات حيث تهيمن المنصات على الإعلانات الرقمية وتصبح بوابات المعلومات الجديدة.. تعمل التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على تغيير إنشاء المحتوى وجمع البيانات وتحقيق الدخل".



رئيس وكالة رويترز

وأضاف "نحن نشهد المزيد من الاندماج بين الشركات الإعلامية لتحقيق الحجم والكفاءات. نشعر بتهديد التسليع لأن النظام البيئي الرقمي يطمس الخطوط الفاصلة بين الناشرين والمذيعين والمهنيين والأفراد وحتى المبدعين الذي ينشئه المستخدمون".

وينعقد المنتدى تحت رعاية وبحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتابعه عن بعد حوالي 3000 شخصية من نخبة القيادات والمؤسسات الإعلامية العربية والعالمية وكبار الكُتَّاب والمفكرين، والمثقفين والأكاديميين والمهتمين بصناعة الإعلام في المنطقة العربية.

وسلط المنتدى، المُقام عن بُعد هذا العام تحت شعار "الإعلام العربي: المستقبل رقمي"، الضوء على جملة من الموضوعات المهمة المرتبطة بآفاق العمل الإعلامي في المنطقة خلال المرحلة المقبلة مع استعراض حلول واستراتيجيات التحوّل إلى البيئة الرقمية، وسبل الاستفادة من مميزات الثورة الصناعية الرابعة فيما يتعلق بالاتصال ومنصات بث المحتوى والمعلومات، استمراراً لدور المنتدى في رصد المقومات اللازمة للارتقاء بمضمون ورسالة الإعلام العربي بوضع المشاركين والمتابعين أمام مجموعة من الحقائق المهمة حول واقع الإعلام ومستقبله بما يخدم في بناء تصورات جديدة للمشهد الإعلامي العربي خلال المرحلة المقبلة.