شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير.. تفاصيل اكتشاف نفطي جديد بالصحراء الغربية يضخ 10 آلاف برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيني عن اكتشاف نفط جديد، في امتياز مليحة، في الصحراء الغربية لمصر، وتم تحقيق الاكتشاف من خلال بئر Arcadia 9 ، الذي تم حفره في هيكل Arcadia South ، الذي يقع على بعد 1.5 كيلومتر جنوب حقل Arcadia الرئيسي قيد الإنتاج بالفعل. البئر المصادفة 85 قدمًا من عمود الزيت في الحجر الرملي الطباشيري لتكوين علم البويب 3G. وقد تم حفر البئر بالقرب من منشآت الإنتاج الحالية وهو مرتبط بالفعل بالإنتاج ، بمعدل ثابت يبلغ 5500 برميل من النفط يوميًا.

بعد الاكتشاف، تم حفر بئرين للتطوير، أركاديا 10 وأركاديا 11 ، بالتعاقب. واجه الأول 25 قدمًا من عمود الزيت والثاني 80 قدمًا ضمن تشكيل علم البويب 3G. تشترك الآبار الثلاثة في نفس الاتصال بين الزيت والماء في الخزان المكتشف، واجه Arcadia 11 أيضًا 20 قدمًا من مدفوعات النفط في تشكيل علم البويب ثلاثي الأبعاد.

يضيف الاكتشاف الجديد 10000 برميل من النفط يوميًا إلى إجمالي إنتاج إيني في الصحراء الغربية لمصر.

يسمح تنفيذ إيني الناجح لاستراتيجية الاستكشاف التي تقودها البنية التحتية في الصحراء الغربية من خلال AGIBA ، وهو مشروع مشترك بين إيني والهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) ، بتثمين سريع لهذه الموارد الجديدة.

تمتلك إيني، من خلال شركتها الفرعية Ieoc ، حصة 38٪ في امتياز مليحة بينما تمتلك Lukoil 12٪ والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50٪.

تتواجد إيني في مصر منذ عام 1954 حيث تعد المنتج الرئيسي للبلاد. يبلغ إنتاج إيني الحالي من الهيدروكربونات حوالي 320 ألف برميل من المكافئ