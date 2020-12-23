شكرا لقرائتكم خبر عن إينى تعلن عن اكتشاف نفطى بالصحراء الغربية يضيف لإنتاج مصر 10آلاف برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة إينى الإيطالية عن اكتشاف نفطى جديد فى الصحراء الغربية ينتج 10 آلاف برميل يوميا، بحسب ما أعلنته قناة الشرق الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وفى ذات السياق أكدت وكالة رويترز أن الاكتشاف النفطي الذي أعلنت عنه شركة إيني الإيطالية في الصحراء الغربية بمصر، سيضيف للإنتاج المصري من الغاز 10 آلاف برميل يومياً.