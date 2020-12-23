تامر مرسى يهنئ الخليج 365 بجائزة الصحافة العربية 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤسسة الخليج 365، بحصولها على جائزة الصحافة العربية 2020 فرع "الصحافة الذكية"، والتي حصلت عليها من نادى دبى للصحافة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونشر تامر مرسى، عبر حسابه على فيس بوك، تهنئته لـ ”الخليج 365” معلقا: "الخليج 365 يفوز بجائزة الصحافة العربية 2020.. فرع "الصحافة الذكية"



تامر مرسى

الجدير بالذكر، أن هذه هي المرة الأولى، التي تُمنح فيها الجائزة لصحيفة مصرية، كونها جائزة مؤسسات، وليست أفرادا، وذلك تقديرا للتطور التكنولوجى بالمؤسسة، وتطويرها لمحتوى الصحافة الرقمية، والأشكال التحريرية والصحفية التى طورتها الخليج 365.

موقع ”الخليج 365” كان قد رشح من قبل لجائزة الصحافة الذكية فى دورتها السابعة عشرة بالعام 2018 إلى جانب صحيفتى "البيان" الإماراتية و"سبق" السعودية، وحُجبت الجائزة وقتها لأسباب غير مُعلنة من جانب إدارة الجائزة، ليأتى الترشيح الجديد تأكيدا لحضور الخليج 365 فى صدارة المشهد الإعلامى العربى، وتقدمها على صعيد التطور واعتماد تقنيات ذكية فى إدارة صالة الأخبار وإنتاج المحتوى.

جائزة الصحافة العربية جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسي، الذي وضعه نادي دبي للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء في اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادي دبي للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.