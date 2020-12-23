شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تستقبل طلبات أصحاب المنشآت لسداد الاشتراكات للاستفادة من نسب الإعفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة للاستفادة من نسب الإعفاءات المقررة على المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية بنسب إعفاء تصل إلى 50٪ حتى 12 فبراير 2020 وتقوم الهيئة بتلقى طلبات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم لسداد الاشتراكات المتأخرة للاستفادة من نسب الإعفاء على المبالغ الإضافية المتأخرة.

يذكر أن القانون 173 لسنة 2020، الذى تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضى، قد حدد نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، إذ جرى الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر، وكانت هذه المرحلة الأولى وانطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر، وانتهت في 14 ديسمبر، ووصلت بها نسبة الإعفاءات 70%.

