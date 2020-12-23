شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 47 رحلة دولية وداخلية لنقل 4582 آلاف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران غدا الخميس، رحلاتها إلى 47 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 4582 ألف راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (تورنتو، بيروت، أكرا، ندجامينا، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، موسكو، باريس، اسطنبول، بروكسل، دبي، نيويورك، أثينا، فرانكفورت، ميلانو، بغداد، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا، جوهانسبرج) بالإضافة إلى 10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4582 راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار فى حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه ، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.