شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غد الخميس 24 ديسمبر 2020 إلى الثلاثاء 29 ديسمبر 2020. - يوم الخميس 21 ديسمبر 2020: أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة . أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

- يوم الجمعة 25 دسمبر 2020 : . - يوم الجمعة 25 دسمبر 2020 : . أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم السبت 26 ديسمبر 2020 : يوم السبت 26 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. أمطار خفيفة ( 30 وتقريبا ) على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الأحد 27 دسمبر 2020 : يوم الأحد 27 دسمبر 2020 : أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 : يوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 : شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

الثلاثاء 29 دسمبر 2020 : الثلاثاء 29 دسمبر 2020 : شبورة مائية صباحا : على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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