شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع المعاهد يتقدم بإجازة بدون راتب لحين بلوغ المعاش ويؤكد "هدنة محارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بأجازة حتى بلوغه سن المعاش فى إبريل القادم، نظراً لظروف صحية ألمت به مؤخرأ فضل على إثرها التقدم بطلب أجازة ، حيث يبلغ رئيس قطاع المعاهد الأزهرية سن المعاش أبريل القادم، وأسندت مهام رئيس قطاع المعاهد إلى وكيل القطاع الشيخ أيمن عبد الغنى.

وأكد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فى تصريحات لليوم السابع، أنه أجرى عدد من الفحوصات الطبية مؤخرأ على الظهر وبعد التحاليل، لافتاً إلى أن تقدمه بالاجازة " هدنة محارب لم أحصل على أجازة طوال حياتى العملية".

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قد أصدر قرار رقم 28 لسنة 2018، بتكليف الشيخ صالح عباس ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بصفة مؤقتة بأعمال وكيل الأزهر بجانب عمله، إلى حين تعيين وكيل للأزهر وفقا للإجراءات القانونية.

ثم عاد في 15 أكتوبر الماضي، بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، ‏رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية ،حتى بلوغه سن المعاش، وتعيين الدكتور محمد الضويني وكيلا للأزهر الشريف.