وزير الرى يكلف قطاع حماية النيل بحصر التعديات وإرسالها للجهات المختصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل لمتابعة تنفيذ أعمال الإزالات الجارية ومناقشة خطة القطاع خلال الفترة القادمة. وكلف عبد العاطى بالاستمرار فى حصر وإزالة التعديات، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على النيل وإرسالها للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات فى مهدها.

وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها الحثيثة لإزالة مختلف أشكال التعديات على المجاري المائية للحفاظ عليها وحماية أملاك الدولة على نهر النيل والترع والمصارف لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة. الجدير بالذكر أنه تم رصد 3461 تغير طرأ علي ضفتي النهر خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2020 ، كما تم رصد التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020 ، حيث تم رصد 16475 تعدى بمساحة 1408 فدان بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والشرقية.

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