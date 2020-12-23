شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حديقة الحيوان: الزرافات الجديدة عمرها سنتين و"سونسن" هتبقى بعيدة عنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن تم تجهيز بيت الزرافات على أعلى مستوى ومساحة الحديقة الخاصة به 2 فدان ل بأى زيادة متوقعة وولادات جديدة للزرافات .

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، فى تصريحات لليوم السابع، أن سن الزرافات الجديدة 2 سنة ، قائلا :" لسه بيتعرفوا على المكان والعامل و فترة مهمة جدا التأقلم على المكان والتى تمثل فترة حرجة فى حياة الزرافات".

وأكد أن الزرافات حصلوا على كافة التطعيمات والتحصينات الخاصة قبل مجيئهم من بلد المنشأ من جنوب افريقيا ومعهم شهادة صحية ، قائلا :' قادمين من أماكن خالية من الأمراض الوبائية وصحتهم كويسة جدا".

وأشار رجائى، إلى أنه يتم تقديم أكلات للزرافات عبارة عن أعلاف خاصة ذات بروتين لإعطاء سعرات حرارية عالية للحيوانات تساعدهم على التدفئة ، فضلا عن بعض الخضراوات والفاكهه لرفع الحالة المناعية، قائلا :"متوقع أن تخرج الزرافات الجديدة للجمهور بعد 4 أو 5 أيام بعد التأقلم على مكان المبيت".

وعن وضع الزرافة "سونسن" ، رد قائلا :" حاليا الزرافة سونسون هتبقى بعيدة عنهم عشان سنهم صغير وخوفا على الزرافات الجديدة فالزراقات حجم واحد وسن واحد وواخدين على بعض وسونسن هنسيبها شوية وهيكون ليها عروض اخرى".