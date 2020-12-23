شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: رفع 6850 حالة إشغال للمطاعم والمقاهي والمحال بالأحياء والمراكز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة وشرطة المرافق من رفع حوالي 6850 حالة إشغال للمحال والمقاهي والمطاعم على مدار الاسبوع .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه تم شن سلسلة من الحملات بالتوازي على مستوى الأحياء والمراكز بدءا من الاسبوع الحالي استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية ولرفع الإشغالات إلى جانب متابعة مدى إلتزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الفتح والغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمنشأت التجارية والمطاعم والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، فضلاً عن التأكد من الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية.

وطالب بضرورة التصدي بكل حسم مع أي مخالفة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط .

وشملت مجهودات رفع حالات الإشغال التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة وشرطة المرافق رفع 160 حالة إشغال بحي جنوب الجيزة، و953 حالة ببولاق الدكرور، 2352 بالهرم والمنطقة الأثرية و270 حالة بالعمرانية، و126 بالطالبية، و859 بشمال الجيزة، و713 بالدقي، و326 حالة إشغال بالعجوزة، و309 بالوراق، و٣٦ بأوسيم، و534 بأكتوبر وزايد، و80 بكرداسة، و١٧ بالعياط، و39 بأبوالنمرس و32 بالبدرشين، و٢٣ بالحوامدية و21 بمنشاة القناطر بالإضافة إلى ازاله 5 ساحات تابعه لكافيتريات على مساحه 200 م متعدية على حرم الطريق العام.

كما تم تشميع 2 مقهي بشارع ترعه الزمر بالعمرانية ومقهي بمدينة الحوامدية لتقديم الشيشه للمواطنين إلى جانب 13 محل وورشه حرفيه غير ملتزمة بمواعيد الغلق بالحوامدية والطالبية وشمال الجيزة .