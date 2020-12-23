شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارية الإسكندرية»: انفراجة في أزمة «النافذة الواحدة» والاتفاق على فتح المركز المطور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، في الغرفة التجارية المصرية بالإسكندريه، انفراجة للأزمة التي أثيرت بجمرك اسكندرية بالنافذة وشركة MTS.

وذكرت الشعبة، أنه التقى كل من رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالشعبة ورئيس شعبة المستخلصين بناء على تكليف أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، بالدكتورة مني ناصر مساعد وزير المالية لشؤون الجمارك لتدارك تداعيات الأزمة التي نشبت على خلفية بطء اجراءات النافذة منذ البدء في استلام شركة MTS عمليات النافذة الواحدة.

وذكرت الغرفة التجارية، أنه جرى عقد اجتماع موسع مع المختصين بالجمارك وشركة MTS، لوضع حلول للمشاكل التي تواجه المتعاملين مع الجمارك، وأصدرت مصلحة الجمارك تعليمات فورية لاحتواء الموقف وعدم مغادرة العاملين بالجمارك إلا بعد الانتهاء من إجراءات الشهادات المعطلة الفترة الماضية بالإضافة إلى فتح قاعة فيديو كونفرانس لحل المشاكل فورا بين المتعاملين والعاملين بالمصلحة.

واتفق المشاركون في الاجتماع، على فتح المركز الجمركي المطور لاتمام الاجراءات الخاصة بالايداعات الخارجية لتخفيف العبء عن النافذة والغرفة التجارية، مع وضع لوحات إرشادية أمام شبابيك استلام المستندات بالمستندات المطلوبة لكل جهة رقابية، وفتح شباك خاص لشركات الفاعل الاقتصادي واخر لقرار ٤٦ الشحنات تحت الشكة الاستلام المباشر من الباخرة .

وخلص المشاركون في الاجتماع، إلى تشكيل لجنة تحت إشراف مساعد وزير المالية لشؤون الجمارك والمسؤولة عن النافذة، تتكون من ممثلي الشركة والجمارك والجهات الرقابية وممثلي الغرفة التجارية لاستعراض كافة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع الوعد بحل جميع المشاكل والصعوبات التي تم مناقشتها بالاجتماع سواء كانت من الشركة أو الجمارك والجهات الرقابية خلال الأسبوع الجاري.

وجه الحضور الشكر للدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية، والسيد نجم وكيل أول الوزارة رئيس المصلحة، وكافة قيادات المصلحة للتحرك السريع الذي أكد على أن المصلحة عازمة على تنفيذ خطط التطوير والميكنة تنفيذ سياسات وزير المالية الدكتور محمد معيط تنفيذا لرؤية القيادة السياسية.