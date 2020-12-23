شكرا لقرائتكم خبر عن «ابتسم» لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تشارك في محاكاة الأزمات بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت مؤسسة «ابتسم» لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، للعام الثاني على التوالي، في معسكر الإيواء العاجل الذي نفذته محافظة القليوبية ضمن نموذج محاكاة الأزمات والكوارث، حيث مثلت المؤسسة ذوى الاحتياجات الخاصة في المعسكر الذي جاء ضمن فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة والذي ينفذ في جميع محافظات الجمهورية.

أكد الدكتور مصطفى كمال، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن المعسكر يمثل المشروع الاستراتيجى التعبوى لمحافظة القليوبية ويستهدف مراجعة التدريبات الخاصة بإدارة الأزمات والوقوف على الإيجابيات والسلبيات والدروس المستفادة من تنفيذ المشروع ومدى الاستعدادات لمواجهة أي طوارئ قد تحدث.

أشار «كمال» إلى أن الحضور أشادوا بجهود مؤسسة إبتسم ومشاركتها الفعالة بعدد من أبناء المؤسسة الخاضعين للبرامج التأهيل بها، كاشفا أن إتاحة الفرصة لدارسى المؤسسة من ذوى الاحتياجات الخاصة، يأتى في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة.