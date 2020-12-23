شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 26 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز البلدية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت الوحدة المحلية لمدينة العدوة بالمنيا، 26 مخالفة تموينية، وذلك خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية، على المخابز البلدية، لإحكام الرقابة على كافة السلع والمعروضات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية على كافة القطاعات الخدمية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، قال اللواء محمد عزت، رئيس المركز، إن الحملات أسفرت عن تحرير 26 مخالفة تموينية بالمرور على المخابز البلدية، تنوعت المخالفات ما بين، ١٣ محضر نقص وزن، (ما بين ١٩ جرام إلى ٥ جرام في الرغيف الواحد)، و٤ محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٤ محاضر تبديد (بجمله ٧ شكارة دقيق مدعم زنة ٥٠ كيلو)، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.