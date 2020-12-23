شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يشارك في منتدى الإعلام العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في أعمال الدورة الـ19 لمنتدى الإعلام العربى تحت شعار "المستقبل.. رقمى".

ينظم فعاليات المنتدى نادي دبي للصحافة بدبى بالإمارات العربية المتحدة، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

يناقش المنتدى متغيرات المرحلة الراهنة التي فرضتها تداعيات أزمة فيروس كورونا المُستجد، وما استدعته من تحولات جذرية على كافة الأصعدة ولا سيما القطاع الإعلامى ، حيث فرضت الجائحة العالمية على المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها قواعد جديدةو شكلت الأزمة اختباراً حقيقياً لمصداقية وسائل الإعلام ودور الاعلام التقليدى فى مواجهة الشائعات والأكاذيب وتفعيل دوره التنويرى والتوعوى ومواكبة تطورات الإعلام الجديد.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ألقى كلمة فى بدايه افتتاح فعاليات المنتدى.