شكرا لقرائتكم خبر عن جزر وتفاح وخس.. حديقة الحيوان تنفذ برنامج صحي وتغذية خاصة للزرافات الثلاثة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت حديقة الحيوان بالجيزة تنفيذ برنامج تغذية خاص للزرافات الثلاثة الجديدة مع بدء الحجر الخاص لهم في مبيت على مساحة 5 آلاف متر مسطح أخضر، بالإضافة إلى مبيت خاص تم إعداده خصيصا كموقع لإيواء الزرافات وحمايتها من برود الطقس بعد دخولها إلى حديقة الحيوان قادمة من جنوب أفريقيا.

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، لـ«المصري اليوم»، إنه تم البدء بإجراءات تغذية الزرافات الثلاثة والتي بدأت بإفطار اليوم الأول، حيث تم تقديم وجبة الإفطار للزرافات الثلاثة وهو عبارة عن عليقة خضراء تضم الجزر والتفاح والخس وعليقة جافة تضم العدس واللوبيا وفول الصويا فضلا عن البرسيم الحجازي الجاف لحمايتها من برودة الطقس.

وأضاف «رجائي»، أن الزرافات الثلاثة سوف تستعيد هدوءها خلال الأيام القادمة بعد تعب وإرهاف وعناء الـ 48 ساعة الماضية، والتعود على الموقع الجديد في حديقة الحيوان، والتي يتم من خلالها التعرف على الحراس والكلافين والقائمين على تغذيته حتي تكون هناك علاقة صداقة مع جميع المخالطين له من العاملين بالحديقة.

وأشار رئيس حدائق الحيوان إلأى أنه لن يتم نقل الزرافة القديمة «سونسون» من مبيتها الحالي إلى مبيت الزرافات الثلاثة الجديدة، وذلك لدواعي تحقيق الاستقرار للزرافات الأربعة، خاصة ان نقل الزرافة الحالية إلى مبيت الزرافات الثلاثة يشكل صعوبة فنية وصحية.

ومن جانبها، قالت الدكتور مها صابر مدير حديقة الحيوان بالجيزة، في تصريحات لـ«المصري اليوم» انه تم إعددا مبيت خاص للزرافات الثلاثة وفقا للمواصفات الدولية، ويراعي حالة الطقس في المنطقة، وتوفير وسائل التدفئة للزرافات في عدد 2 مبيت مساحة الواحد 30 مترا وتم تصنيعها من خشب خاصة بإرتفاع يسمح بحرية الحركة والتغذية للزرافات كما يشكل مواصفات خاصة للزرافات خلال إنخفاض درجات الحرارة، خاصة ان الزرافات من الحيوانات الأكثر تأثرا ببرودة الطقس.

وأضافت «صابر»، أن الجهة المصدرة للزرافات قامت بتجهيز 80 كجم عليقة جافة للزرافات لتغذيتها مع بعد وصولها للحديقة، مع تشكيل فريق بيطري خاص للرعاية الصحية للزرافات الثلاثة، مشيرة إلى خلو الزرافات الثلاثة من الأمراض الوبائية مثل حمي الوادي المتصدع واللسان الأزرق والأمراض الآخري التي تم نقل الزرافات والحيوانات البرية من دولة إلى دولة.