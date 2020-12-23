شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفتتح المعرض الدائم لتوجيه التربية الفنية بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المعرض الدائم لتوجيه التربية الفنية والمجال الصناعي وتكنولوجيا المعلومات، والمقام بمدرسة السادات الإعدادية بنين، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والذي يضم الأعمال الفنية لمختلف الإدارات التعليمية، وذلك بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، ورمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، ونبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعدد من موجهي ومعلمي التربية الفنية بالتربية والتعليم.

بدأت مراسم الافتتاح بعزف السلام الجمهوري، وتقديم عدد من الأغاني الوطنية لطلاب قسم التربية الموسيقية، والتي نالت استحسان وإعجاب الحضور.

تفقد محافظ الشرقية ومرافقوه أقسام معرض التربية الفنية، والتي شملت «أشغال فنية، منحوتات، مشغولات من الخزف والمعدن، ورق البردي، نتائج العام الميلادي الجديد مزخرفة بأشكال فنية مختلفة، الجداريات والتي تعبر عن الحياة داخل الريف الشرقاوي الأصيل وتحكي بطولات أبناء الشرقية» .

وحرص المحافظ على تفقد معرض الوسائل التعليمية، والذي يضم العينات، والنماذج، والصور، والرسومات، والمجسمات التي تساعد الطلاب على فهم المعلومات، وتغرس في نفوسهم حب التعلم والعمل، وزيادة شغفهم للدراسة، والإطلاع، وتحسين عملية التدريس.

وقرر محافظ الشرقية دعم أنشطة المعرض الدائم لتوجيه التربية الفنية والمجال الصناعي وتكنولوجيا المعلومات، بمبلغ 50 ألف جنيه لما لمسه من جودة الأعمال الفنية والمعروضات، والتي تمثل نتاجاً للعمل المشترك بين معلمي التربية الفنية والطلاب والتوجيه الفني، مؤكداً استعداده الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتنمية مواهب الطلاب، وإستغلال أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم وعلي المجتمع بالنفع والفائدة.

وقدم محافظ الشرقية الشكر للتوجيه العام لأقسام التربية الفنية والمجال الصناعي والوسائل التعليمية، على الجهد المبذول لتنمية مواهب وقدرات التلاميذ ممن لديهم ملكة الإبداع في الفنون المختلفة، لتقديم أعمال ومشغولات فنية بصورة مميزه، كما حرص المحافظ على التقاط صورة تذكارية مع الطلبة والمعلمين المشاركين بالمعرض.