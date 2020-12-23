شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 16 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمراكز المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وبهدف القضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، وتحرير محاضر وتحويلها للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم مع المخالفين.

من جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس 11حالة بمساحة 14قيراط و16 سهم في زمام الوحدة المحلية لقرية بنى حرام (اسمو العروس)، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، حالة تعد على أرض زراعية بمساحة ١٥٠ متر بقرية أشروبة التابعة لمجلس قروي صندفا.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 3 حالات تعدي وبناء مخالف، جاءت ما بين إزالة حالتي تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمجلس قروي شوشة بمساحة ٢ قيراط، وتم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية، وحالة إزالة تم رصدها بمعرفة وحدة المتغيرات المكانية بسمالوط على مساحة قيراط بقرية العمودين.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالة تعدي ببناء جسم معدني على الأرض الزراعية بقرية دماريس التابعة لمجلس قروي البرجاية.