شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركزي الزقازيق وديرب نجم بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية لن تتهاون في التصدي لأى محاولات للبناء المخالف، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، استمرار مرور اللجان الدورية على الأراضي الزراعية والمناطق السكنية لضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

وفى هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة مكبرة للتصدي لحالات التعدي على الأراضى الزراعية وإزالتها في المهد، وذلك بالتنسيق مع رئيس قسم الإزالات بالمجلس، والوحدة المحلية بصافور ومركز الشرطة، أسفرت جهودها عن إزالة حالة تعدي على الأراضى الزراعية عبارة عن سور بالبوص بمساحة ٤٥ م طولي، وإزالة غرفتين وسور بالطوب الدبش على مساحة ٨ سهم في المهد، وتطبيق القانون على الجميع حفاظاً على الرقعة الزراعية.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزنكلون، بالتصدى لحالة تعدى على الأرض الزراعية بناحية شرويدة، عبارة عن إزالة سور بالدبش على مساحة ١١٥متر، وتم تسليم الموقع لمدير الجمعية الزراعية بالقرية.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حملات الإزالة في المهد، لكافة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية، وتطبيق القانون على المخالفين، حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من آمن قومي وغذائي.