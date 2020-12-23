شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد ملعب قليني باشا بعد 9 سنوات من الإستيلاء عليه لصالح «تعليم مغاغة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الأجهزة الأمنية في استرداد ملعب الإدارة التعليمية بمركز مغاغة، على مساحة 4 أفدنة، بمنطقة قليني باشا، وتسليمه لمسؤولي التعليم، وسط إجراءات أمنية وإدارية مشددة، وذلك بعد مرور 9 سنوات على واقعة الاستيلاء عليه، من مجهولين، وقيام المواطنين باللجوء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأجهزة الرقابية.

ملعب تعليم مغاغة في المنيا

وقد قامت حملة برئاسة اللواء محمد ضبش، مساعد مدير أمن المنيا، واللواء أشرف على، حكمدار الشمال، والعميد عمر خليفة مأمور مركز شرطه مغاغة، والعقيد أحمد زايد، مفتش البحث الجنائي، والرائد عبدالرحمن غزاوي، معاون مباحث مغاغة، بإزالة التعديات على الملعب، ورفع اللافتات الوهمية لأسماء غير مالكة للأض، وتسليم الموقع إلى مدير إدارة مغاغة، وقيادات هيئة الأبنية التعليمية وقيادات التعليم بالمنيا، وهيئة الأملاك لإعادة استغلاله لممارسة الأنشطة الرياضية والتربوية لأبناء المركز.

ملعب تعليم مغاغة في المنيا

كانت الدكتورة أمل كمال، وهاني أبوالمجد، وآخرين قد تقدموا بشكاوي جماعية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهيئة الرقابية الإدارية، فرع المنيا، للتدخل لإعادة الملعب، عقب قيام مجهولين بالاستيلاء علية، عقب مظاهرة 25 يناير، بحجة ملكيتهم للأرض دون الحقيقة، وقدم الشاكيان وآخرين، مستندات، تفيد أنه تم إيجار الملعب من قليني باشا لوزارة المعارف عام ١٩٤٦، وفي عام ١٩٩٥ تحرك المجلس المحلي برئاسة محمد جابر وطلب نزع ملكيه الأرض للصالح العام، وفي 8 أغسطس 1999، تم شراء الأرض من الورثة لصالح هيئه الابنية التعليمية بمبلغ ٥٣٤٣٠٠ ألف جنيه، ما دفع الأجهزة للتدخل واستراد الملعب.

ملعب تعليم مغاغة في المنيا

يذكر أن ملعب قليني باشا بمنطقة قليني بمدينة مغاغة، قد شهد أحداث رياضية كبيرة، منها مباريات لقضبي الكرة المصرية والأفريقية، الأهلي والزمالك، والعديد من الأندية الجماهيرية، والمسابقات المتنوعة في ألعاب القوى.

ملعب تعليم مغاغة في المنيا

ملعب تعليم مغاغة في المنيا