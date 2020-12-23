شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتفقد مدرستى النيل واليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا مدرستي النيل واليابانية بمدينة قنا لمتابعة سير العملية التعليمية، رافقه الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية .

شهد محافظ قنا طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة النيل في ظل اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا حيث تم تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول والتأكد من التزام الطلاب والمعلمين والعاملين بالإجراءات الوقائية المتبعة.، وتفقد عدد من الفصول ومعامل العلوم .

وتابع جولته بتفقد المدرسة المصرية اليابانية وأبدى إعجابه بمستوى التلاميذ بالمدرسة والأساليب الحديثة في الدراسة من خلال متابعة العملية التعليمية بالفصول الدراسية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من تجربة المدارس اليابانية وأساليب التعليم الحديثة للارتقاء بالمستوى التعليمي لأبناء المحافظة.

وأكد أن المحافظة تتميز بذكاء عقول أبنائها الطلاب وتفوقهم في المراحل التعليمية المختلفة، وأن ثروة المحافظة تتمثل في مواردها البشرية والتي يجب استثمارها بصورة فعالة للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع متمنيا للطلاب دوام التقدم والنجاح.