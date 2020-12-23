شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يبحث آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير 181 قرية و1123 نجع بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس، اليوم، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماعا لبحث آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى ونجوع 7 مراكز بنطاق المحافظة، ضمن العمل على تطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

عقد الاجتماع بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج، واللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، ومدحت القاضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية.

وأوضح محافظ سوهاج، أن اجتماع اليوم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تطوير 1000 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، موزعة على 50 مركز إداري، لافتا إلى أن نصيب سوهاج منها 7 مراكز إدارية، وهي «المراغة، والمنشاة، ودار السلام، وساقلتة، والبلينا، وجرجا، وطما»، وتضم 181 قرية و1123 نجع وتابع، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والإجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات على مستوى الجمهورية.

واستعرض الدكتور هشام الهلباوي، تفاصيل المخطط العام للمبادرة الرئاسية، من خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم، والإسكان، والكهرباء، والصرف الصحي ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.

وقام محافظ سوهاج، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر- على هامش الإجتماع- بتكريم ومنح شهادات التقدير المقدمة من وزارة التنمية المحلية لرئيس حي غرب مدينة سوهاج، وعدد من العاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بحي غرب وحي شرق، ومجلس مدينة سوهاج، ومسئول تحسين الخدمات بوحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة، وعدد من أعضاء لجنة متابعة المراكز التكنولوجية، نظرا لجهودهم في دعم تحسين الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.